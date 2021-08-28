Речи об отмене выступления Тилля Линдеманна в Твери пока нет. Об этом написал RT со ссылкой на организаторов фестиваля «Макларин за Родину». Накануне к музыканту в отель пришли силовики в штатском.

«Подготовка к концерту идет в штатном режиме», — сказали организаторы.

СМИ ранее писали, что правоохранители в Тверской области во время визита в гостиничный номер Тилля Линдеманна выписали солисту Rammstein предписание о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия. Тем не менее официально эта информация не подтверждена.

Фотографии с полицейскими в штатском, которые посетили Линдеманна в отеле, разместил на своей странице в соцсети руководитель холдинга «Афанасий» и по совместительству организатор фестиваля Максим Ларин. Потом он эти снимки удалил. Ларин изначально заявлял, что власти были недовольны футболками с надписью: «Макларин за Родину». Якобы сотрудники попросили не надевать их на фестиваль, чтобы это не посчитали митингом.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора сообщили, что получили сведения о фестивале в Тверской области. Там сохраняется напряженная эпидситуация и действуют ограничения на массовые мероприятия, сообщило РИА «Новости».