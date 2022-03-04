Рэпер Федук и его жена Саша Новикова впервые стали родителями. Об этом сообщил сайт tеleprogramma.pro со ссылкой на Telegram-канал Yobajur.

По версии СМИ, Новикова родила девочку весом в 2,64 килограмма. Пара пока не объявляла о рождении ребенка, однако в последнем посте в Instagram Федук писал, что станет отцом «в самое ближайшее время». Это первый ребенок для обоих супругов.

Федук и Саша Новикова, дочка известного ресторатора Аркадия Новикова, поженились в мае 2021 года. До этого молодые люди встречались около трех лет.

Свадьба прошла в Москве в узком кругу друзей и близких родственников. Молодые люди не афишировали планы заранее, а фотографии с церемонии показали только через несколько дней. Вскоре после этого поползли слухи о беременности Новиковой — фанаты заметили, что на одном из мероприятий девушка не пила алкоголь. Официально о своей беременности Новикова объявила только в декабре.