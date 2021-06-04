Федук и Новикова впервые ответили на вопросы фанатов после тайной свадьбы

Жена рэпера Федука, блогер Александра Новикова впервые рассказала о помолвке. Об этом написали «Дни.ру».

Федук и Новикова (дочь бизнесмена и ресторатора Аркадия Новикова) поженились тайно — они не хотели привлекать внимание журналистов. На церемонии присутствовали только друзья и родные. Через пару дней молодые люди рассказали о бракосочетании и показали фотографии с церемонии, которая прошла в Москве.

Позднее Александра ответила на вопросы поклонников, впервые рассказав, как рэпер сделал ей предложение. Оказалось, что это произошло на съемках клипа Федука «Водолей», в котором Новикова исполнила главную роль.

До помолвки пара встречалась около трех лет. Ранее Новикова рассказывала, что молодые люди впервые увиделись случайно в магазине. Федук сразу обратил внимание на девушку и после случайной встречи сам нашел ее в Instagram.

После свадьбы Федука и Александры сразу же поползли слухи о том, что пара ждет ребенка. Поклонники обратили внимание на то, что на одной из вечеринок, фотографии с которой появились в интернете, Новикова не пила алкоголь. Однако никаких официальных подтверждений этой догадке пока нет.