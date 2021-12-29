Федор Добронравов раскрыл секрет успеха сериала «Сваты»

Секрет успеха телевизионного сериала «Сваты» заключается в том, что он снимался в атмосфере счастья и юмора. Об этом рассказал изданию Lifе исполнитель главной роли актер Федор Добронравов.

По словам Добронравова, у съемочной группы получилось «просто доброе кино».

«Нам было очень хорошо на съемочной площадке. Очень хорошо! Счастливо и хорошо друг с другом. Все было прекрасно. Все было замечательно. По-доброму и очень хорошо. Мы снимали это в счастье, в юморе», — сказал артист.

По мнению Добронравова, именно в этом и кроется секрет сериала, секрет его успеха. Актер выразил надежду, что не менее добрым вышел и седьмой — финальный сезон — премьера которого стартовала 27 декабря. При этом Добронравов признался, что сам он новый сезон еще не смотрел.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел в эфир в 2008 году. Проект создан украинской студией «Квартал-95». Было выпущено шесть сезонов, а также мюзикл «Новогодние сваты» и спин-офф «Байки Митяя».

Ранее сообщалось, что новый сезон сериала «Сваты» разочаровал зрителей. По мнению увидевших первые серии, новинка стоит особняком от предыдущих сезонов и «даже песня на заставке не такая».