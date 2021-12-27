Новый сезон сериала «Сваты» разочаровал зрителей

Сериал «Сваты» возвращается на экраны спустя почти семь лет. Премьера в России состоится в понедельник, однако на Украине уже показали новые серии, и они вызвали разочарование у зрителей.

Российскую премьеру новых «Сватов» у себя в Instаgrаm анонсировал актер Станислав Садальский. Он написал, что сериал уже отметился «огромным успехом» на Украине, однако в комментариях многие пользователи не разделили такого мнения.

«Новый сезон немного разочаровал, что-то не то, он абсолютно отдельно от прошлых шести сезонов, которые были как единое целое. Даже песня на заставке не такая», — высказался один из комментаторов.

«Посмотрела четыре серии на „1+1“, не в восторге, хотя сериал нравился. Прошлые сезоны лучше», — написала другая зрительница.

«Господи, только не это. Это даже не „Кривое зеркало“ по качеству. Совершенно убогий сюжет», — ужаснулся еще один пользователь.

Но нашлись и те, кто порадовался возвращению «Сватов». На телеканале «Россия 1» седьмой сезон, который должен стать последним, стартует 27 декабря.

Кадры из новых «Сватов» ранее появились в Сети.