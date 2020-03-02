Федор Бондарчук стал официальным лицом Газпромбанка

Газпромбанк заявил, что лицом новой рекламной кампании и также амбассадором бренда стал режиссер и киноактер Федор Бондарчук. За тридцатилетнюю историю одного из крупнейших розничных банков России официальный посланник бренда появился впервые.

Контракт с Бондарчуком подпишут до конца 2020 года. Актер станет героем различных рекламных материалов Газпромбанка, которые будут распространяться в интернете, прессе, а также на телевидении и в наружной рекламе. Контракт предусматривает и ряд других активностей с участием Бондарчука.

Новая рекламная кампания будет проводиться во всей России. Она появится на 16 телеканалах, на баннерах 55 городов страны, а также в интернете — в том числе в различных популярных социальных сетях. По прогнозу, кампания должна охватить 86% аудитории в возрасте от 18 до 55 лет.

На улицах городов первые баннеры с наружной рекламой появились 1 марта. По телевидению ролики станут показывать с 9 марта.

Розничный бизнес Газпромбанка в 2019 году показал впечатляющие темпы роста, в том числе благодаря эффективным рекламным кампаниям с участием звезд. В этом году мы также намерены добиваться опережающей рынок динамики по основным направлениям. Уверен, что привлечение такой звезды, как Федор Бондарчук, позволит нам значительно повысить эффективность продвижения всей линейки розничных продуктов, а также в целом окажет позитивное влияние на восприятие клиентами и без того чрезвычайно узнаваемого бренда Газпромбанка Алексей Попович первый Вице-Президент, член Правления Газпромбанка.

Начальник Департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасия Смирнова заявила, что Газпромбанк гордится своими 30-летними традициями. При этом он динамично меняется и «смело отвечает на рыночные вызовы». Банк всегда открыт для новых аудиторий. Она отметила, что Федор Бондарук обладает опытом и авторитетом, при этом оставаясь актуальным и всегда интересным. Смирнова подчеркнула, что актер идеально выражает ментальный и деловой код Газпромбанка. Он делает это благодаря своему умению объединять новаторство, верность традициям и способность успешно воплощать амбициозные проекты. Смирнова уверена, что участие актера сделает Газпромбанк еще «сильнее, ярче и интереснее».

Сам Бондарчук заявил, что считает большой честью возможность стать лицом бренда. Он отметил, что Газпромбанк является одним из самых знаменитых и надежных банков в стране.

«Сегодня Газпромбанк активно меняется, интенсивно развивает технологии, выводит на рынок уникальные продукты, показывая превосходные результаты как в рознице, так и в корпоративном бизнесе. Я рад стать частью этой истории и уверен, что наше сотрудничество будет позитивно воспринято многочисленными клиентами Газпромбанка», — заключил Федор Бондарчук.

Ранее Газпромбанк сообщил о быстром росте розничного бизнеса в 2019 году.