Газпромбанк рассказал о результатах в рознице за 2019 год

Розничный кредитный портфель Газпромбанка вырос на 23% по итогам 2019 года и составил 566 млрд рублей. Об этом «360» рассказали в пресс-службе Газпромбанка.

Газпромбанк долго развивался прежде всего в корпоративном секторе, а сейчас быстро завоевывает розницу. Как отмечает зампред правления банка Дмитрий Зауэрс, развитие современного и технологичного розничного бизнеса является одним из стратегических приоритетов, и его результаты за 2019 год говорят о том, что банк «находится на правильном пути».

Всего за год ГПБ выдал на 76% больше потребительских кредитов, чем в 2018 году, а объем их выдачи составил 150 млрд рублей. При этом в целом портфель потребительских кредитов вырос на 63% до 183 млрд рублей, а ипотечный портфель увеличился на 10%, превысив 380 млрд рублей.

Как сообщает банк, за прошлый год он запустил курьерскую доставку дебетовых и кредитных карт в 14 городах России, а для удобства клиентов стали доступны выдача потребительских кредитов без посещения отделения и погашение кредитов через мобильное приложение. Кроме того, было объявлено об открытии более 100 новых отделений банка по всей стране.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее и намерены в 2020 году динамично наращивать объемы розничного бизнеса, продолжить его технологическую трансформацию», — добавил зампред правления банка Дмитрий Зауэрс.

В релизе банка упоминается несколько продуктов, позволивших достичь такого финансового результата за год. В частности, это «Умная карта» с автоматически начисляемым кэшбэком в наиболее частой категории трат за месяц и вклад «Чемпионский», по которому проценты выплачиваются на следующий день после оформления.

«Последние два года Газпромбанк делал особый акцент на активном развитии современной розницы и уже добился в этом направлении отличных результатов как за счет реализации целого ряда важных технологических проектов, так и благодаря запуску уникальных продуктов и услуг. Мы уверены в своей способности занимать лидирующие позиции на этом рынке, предлагая клиентам высочайшее качество обслуживания и выгодные инновационные решения», — отметил первый вице-президент, член правления банка Алексей Попович.