Знаменитости 04 апреля 2024, 18:38 Федор Бондарчук рассказал, почему боится Константина Хабенского Режиссер Бондарчук сравнил актера Хабенского с памятником из-за его авторитета Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / Global Look Press

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Режиссер Федор Бондарчук рассказал, почему побаивается актера и худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Он поделился впечатлениями от работы с ним во время встречи с актерами и создателями фильма «Сто лет тому вперед» в павильоне «Россия» на ВДНХ, сообщило издание «АиФ».

Выяснилось, что юные актеры испытывали особую трепетность и нервозность из-за работы с Хабенским, видя в нем непревзойденного мастера своего дела. Бондарчук согласился с ними и поделился личным опытом взаимодействия с Хабенским.

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«Константин Юрьевич — это памятник. Я вас понимаю. Я его сам боюсь», — заявил продюсер.

Он рассказал о том, как они снимали фильм «В движении». Бондарчук был продюсером, Филипп Янковский — режиссером, а Хабенский играл главную роль. В одной из сцен Бондарчук и Хабенский должны были бороться, и вдруг в актере стала заметна мощная сила.

«И вот мы подготовились, начали, скрутились и… меня как вышибло его энергией! Я как отлетел к стенке от Хабенского!» — поделился Бондарчук.

Этот опыт произвел на молодого Бондарчука сильное впечатление и снизил градус его самоуверенности.

«И тогда я ему это сказал: „Кость, я был высокомерен. Спасибо тебе за партнерство“. И это был щелчок мне по носу в самом начале моей карьеры», — отметил он.

Сам Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование. По его мнению, артисту крайне сложно реализовать свой потенциал и достичь успеха без знаний.