Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева рассказали о пополнении в семье. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Instagram Андреевой.

У звездной пары родился сын. Мальчика решили назвать Иваном. Для актрисы это первенец, а у Бондарчука уже есть двое детей от первого брака.

Ранее был опубликован трейлер сериала Федора Бондарчука «Мастер». Сериал расскажет о команде гонщиков на грузовиках «КАМАЗ-мастер». Он будет основан на реальных историях спортсменов. Для этого создатели сериала познакомились с ними вживую.

«Авторы „Мастера“ поехали к своим героям, в Набережные Челны, где прожили три месяца и стали частью сверхуспешной команды „КАМАЗ-Мастера“», — рассказал Бондарчук.

Бывшая супруга режиссера Светлана Бондарчук опубликовала в личном Instаgrаm-аккаунте снимок с отдыха. На фотографии она сидит у бассейна. Поклонники заметили, что 52-летняя модель не использовала популярные в наше время фильтры и ретушь. Подписчики восхитились красотой знаменитости, отметив, что Бондарчук заметно похорошела.