Светлана Бондарчук показала снимок в бикини без фотошопа

Подписчики восхитились красотой знаменитости, отметив, что Бондарчук заметно похорошела. Они пожелали Светлане хорошо отдохнуть вместе с мужем, композитором Сергеем Харченко: «Круто! Отличного отдыха», «Какой у вас внимательный мужчина, счастья вам!», «Прекрасная Светлана, прекрасного отдыха», информирует сайт «Дни.ру».

Ранее экс-супруга российского режиссера Федора Бондарчука на своей странице в Instagram поделилась архивными семейными кадрами. На кадрах Светлане 14 лет, ее сестре Ларисе восемь лет, а их маме — 34 года. Ведущая добавила, что теперь она понимает, почему всегда любила фильм «Родня» Никиты Михалкова. На одном из видео девочки играют в мяч вместе со своей мамой. На втором видеоролике ее мама вместе с друзьями танцует и играет на фортепиано.