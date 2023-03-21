Знаменитости 21 марта 2023, 03:16 Фаворита Евровидения-2023 заподозрили в плагиате русскоязычной песни украинской певицы Шведскую певицу заподозрили в плагиате трека украинской исполнительницы Мики Ньютон YouTube

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Шведскую исполнительницу Loreen, которая считается фаворитом Евровидения-2023, заподозрили в плагиате русскоязычного трека украинской певицы Мики Ньютон. На это указали пользователи интернета. Разбор композиций выложили на YouTube-канале Uni Dash Corn.

Мика Ньютон выступала на Евровидении в 2011 году. Она заняла четвертое место с композицией Angel. Юзеры обнаружили, что песня шведской певицы Tattoo похожа на трек Мики Ньютон 2005 года «В плену».

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Loreen планирует исполнить Tattoo на Евровидении, где она представит Швецию. На музыкальном конкурсе в 2012 году Loreen заняла первое место с песней Euphoria.

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Букмекерские ставки свидетельствуют, что шведская исполнительница с вероятностью 40% станет победителем Евровидения в 2023 году.

Россию отстранили от участия в международном музыкальном конкурсе. Организатор Евровидения Мартин Эстердаль заявил, что это решение было сложным, но на конкурс сильно влияет то, «как думает Европа».