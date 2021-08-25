Фанаты заподозрили, что Долина высмеяла Карнавал в новой песне

Народная артистка России Лариса Долина презентовала на «Новой волне» клип на песню «Мурашки по коже», которую записала вместе с группой «Давинчи». В композиции поклонники нашли слова, адресованные тиктокерше Вале Карнавал.

«Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика», — спела 65-летняя артистка. При этом в руках у нее можно увидеть укулеле — подарок тиктокерши, написал Life.

Скандал между Долиной и Карнавал произошел в апреле этого года на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Тогда знаменитую певицу вывело из себя пение тиктокерши. Народная артистка раскритиковала девушку, заметив, что та не попала ни в одну ноту. Кроме того, разговор со звездой TikTok показался артистке неприятным и неинтересным.

Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская заметила, что ей понравился скандальный выпуск. По ее мнению, в этом эфире прекрасно был показан разрыв между двумя поколениями. Миончинская добавила, что пребывала в шоке от того, что ее мама вообще согласилась прийти на это шоу. Дочь певицы отметила, что под конец программы Карнавал была похожа на котеночка.