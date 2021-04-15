Дочь Ларисы Долиной высказалась о скандале матери с Валей Карнавал

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская заявила, что осталась в восторге от скандального выпуска шоу «Музыкалити» с участием своей знаменитой матери и звезды TikTok Вали Карнавал.

Миончинская отметила, что ведущий программы Максим Галкин отлично подобрал оппонента для Долиной. Он смог раскрыть тему поколений, считает девушка. Она также отметила, что была поражена согласием своей мамы на участие проекте. Оказалось, что подобное развитие событий исполнительница предполагала.

«Валя к концу стала котеночком совсем. А мама — я ждала, что приобнимет ее по-матерински. Хотя я в шоке была, что мама в принципе согласилась. Не стала ее настраивать на что-то. Сказала „Крепись!“ и сама стала себя уговаривать, что обойдется без напалма, ну просто маму слишком хорошо знаю», — написала Миончинская в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики девушки поддержали ее и звездную маму. Они сошлись во мнении, что Долина держала себя достойно. «Правильно Лариса Александровна говорила, а Валя просто хамила ей, у вашей мамы железные нервы», «Однозначно за маму! За профессионализм», писали пользователи соцсети в комментариях к посту девушки.

В декабре был представлен рейтинг из пяти самых популярных блогеров соцсети ТikТоk. Первую строчку занял Кирилл Колесников, известный под ником thekiryalife. На него подписаны 20,6 миллиона человек. Валя Карнавал, известная также под ником karna.val, оказалась на четвертом месте рейтинга. У нее 10,6 миллиона фоловеров. На своем канале девушка рассказывает о жизни, танцует, а также участвует в трендах соцсети.