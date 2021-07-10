Фанаты «Спартака» спели песню певицы МакSим в Екатеринбурге. Видео

Певица МакSим (Марина Абросимова) продолжает лежать в искусственной коме после заражения коронавирусом. Болельщики московского «Спартака» устроили акцию акцию поддержки, спев одну из песен исполнительницы.

Фанаты собрались у одного из-заведений на улице Малышева в Екатеринбурге. Они включили песню «Знаешь ли ты» и стали петь хором. Видео опубликовал в Instagram ресторатор Евгений Кексин.

«Знаешь ли ты вдоль ночных дорог! МакSим выздоравливай», — подписал он ролик.

Ранее представительница артистки Яна Богушевская сообщила, что состояние исполнительницы стабилизировалось. Медики стали наблюдать положительную динамику.

Абросимова попала в больницу с тяжелой двусторонней пневмонией в середине июня. Врачи заподозрили у пациентки коронавирус, но результат ее теста был отрицательным. Обследования показали, что у МакSим поражены 75% легких.

Исполнительницу погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Поклонники МакSим запустили в Сети флешмоб в ее поддержку.