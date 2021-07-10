Певице МакSим стало лучше

Состояние находящейся в искусственной коме певицы МакSим (Марины Абросимовой) стабилизировалось. Сейчас врачи наблюдают положительную динамику. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на представительницу артистки Яну Богушевскую.

«У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше», — сказала она.

О госпитализации певицы стало известно в конце июня. Врачи диагностировали у певицы пневмонию с подозрением на коронавирусную инфекцию. Проведенные процедуры показали, что у МакSим поражены 75% легких.

Артистку погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель певицы Яна Богушевская в беседе с «360» опровергла появившуюся в СМИ информацию, что МакSим якобы пришла в себя.

На днях в больницу пригласили духовного наставника певицы, настоятеля Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря Рязанской епархии игумен Луку (Степанова) для причащения.

Как сообщил сайт «Дни.ру», никаких прогнозов по состоянию певицы врачи не делают, но на этой неделе стало известно, что ее планируют отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. По данным СМИ, сделать это не получилось, так как самостоятельно МакSим дышать не может.