Знаменитости 23 апреля 2024, 15:03 Фанаты сняли похудевшую Пугачеву в ресторане на Кипре Похудевшая Пугачева посетила ресторан на Кипре в новом парике РИА «Новости»

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Фанаты заметили похудевшую певицу Аллу Пугачеву вместе с супругом шоуменом Максимом Галкиным* в одном из ресторанов на Кипре. На опубликованном в социальных сетях снимке видно, что артистка стала заметно стройнее и обновила наряд и прическу.

Певица позировала на фото в элегантном костюме с серым пиджаком и дополнила свой образ модными очками на цепочке. Пугачева сделала эффектный гладкий шиньон с локонами на концах, а часть волос собрала на макушке.

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«Легенда, Звезда, Эпоха. Таких как Вы больше нет и не будет. Вы у нас такая одна!», — подписала автор снимка с примадонной дизайнер Юлия Малахова.

Ранее модель Анна Калашникова рассказала об опасной диете певицы Пугачевой. По словам девушки, примадонна сидела на препарате «Оземпик». Причем сама она этого не скрывает и открыто признается, что ее секрет стройности — таблетки от диабета.

* Признан иностранным агентом на территории России.