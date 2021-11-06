Фанат обматерил Моргенштерна во время концерта из-за мата в песнях

Во время концерта российского рэпера Моргенштерна в Дубае один из зрителей отчитал исполнителя за нецензурную лексику. Музыкант поддержал разговор и поинтересовался, чем же именно остался недоволен мужчина.

Видеозапись их разговора опубликовал Telegram-канал Super.ru. Зритель заявил, что дети и подростка, собравшиеся в зале, слышат мат в текстах рэпера. В ответ Моргенштерн ответил, что их присутствие исключительно на совести родителей. Они знали, куда ведут детей.

Возмущенному зрителю он предложил покинуть зал. Мужчина признался, что ушел, но решил вернуться, чтобы высказать музыканту все, что думает о его творчестве. Зритель также предложил рэперу выйти и разобраться по-мужски. В ответ Моргенштерн отказался.

«Я что, похож на дурака? Я человек, это ты мужик», — подчеркнул исполнитель.

Ранее неоднозначное мнение Моргенштрена о смысле празднования победы в Великой Отечественной войне осудило большинство россиян. По данным RT, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить это высказывание.