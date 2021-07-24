Фанат Канье Уэста решил продать воздух с презентации альбома за 3,3 тысячи долларов

Поклонник Канье Уэста посетил мероприятия по прослушиванию нового альбома своего кумира «Donda», после этого решил заработать несколько тысяч долларов, продав воздух с презентации.

В фан-аккаунте певца Photos of Kanye West рассказали, что в Сети начал распространяться скриншот объявления с eBay. Из него следует, что автор объявления продает пакет-зиплок с воздухом с мероприятия по прослушиванию альбома «Donda».

Необычное предложение имеет стартовую цену в 3333,33 доллара. Плюс к этому покупателю придется заплатить еще четыре доллара за доставку.

Из сообщения следует, что осталось четыре дня для ставок.

В прошлые выходные рэпер Канье Уэст и его бывшая супруга Ким Кардашьян провели совместные выходные с детьми. Звездная семья решила отправиться на цифровую выставку teamLab: Continuity. Кардашьян лишь недавно начала заниматься процедурой развода. Однако бывшим возлюбленным, судя по всему, удалось сохранить хорошие отношения ради детей.