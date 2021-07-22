Канье Уэста заметили в компании бывшей супруги

В прошлые выходные рэпер Канье Уэст и его бывшая супруга Ким Кардашьян провели совместные выходные с детьми. Звездная семья решила отправиться на цифровую выставку teamLab: Continuity, сообщило издание People.

Отмечается, что Кардашьян лишь недавно начала заниматься процедурой развода. Однако бывшим возлюбленным, судя по всему, удалось сохранить хорошие отношения ради детей. Ким отметила, что желает бывшему супругу счастья, несмотря на болезненный разрыв. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на инсайдера.

Недавно стало известно, что у рэпера появилась новая возлюбленная. Папарацци застали певца вместе с моделью Ириной Шейк. Ким, в свою очередь, спокойно восприняла новость о романе бывшего мужа.