Знаменитости 30 декабря 2022, 21:57 Максу Фадееву присвоили звание заслуженного деятеля искусств России Путин присвоил продюсеру Фадееву звание заслуженного деятеля искусств России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», сообщил ТАСС.

В нулевых Фадеев был продюсером телешоу «Фабрика звезд-2». Проект сделал популярными целый ряд участников: Полину Гагарину, Юлию Савичеву, Иракли, Пьера Нарцисса. В 2003 году у продюсера появился собственный музыкальный лейбл «Монолит Рекордс», который существовал до 2018 года. Затем артист расторг все контракты с подопечными и организовал новый лейбл — MALFA.

Реклама

В 2021 году Фадеев сообщил о продаже прав на музыку и образы исполнителей новому владельцу. Покупатель прав пожелал остаться неизвестным. По словам продюсера, он больше не хочет заниматься раскруткой музыкантов. Коллега Фадеева Иосиф Пригожин считает, что сделка по продаже прав другому лицу имеет уникальный характер для российского шоу-бизнеса.

Реклама