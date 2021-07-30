Пригожин назвал сделку Фадеева о продаже прав на песни уникальной

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее заявление Максима Фадеева о продаже прав на песни «Серебра», Глюкозы и других исполнителей. Об этом сообщил News.ru.

Пригожин отметил, что эта сделка уникальная.

«Я сталкиваюсь с таким впервые. Сделка уникальная, и Фадеев — новатор в этом вопросе. Мне трудно сказать и тем более дать оценку, никаких деталей я не знаю. Я еще с ним даже не разговаривал», — отметил он.

Продюсер также отметил, что сделка носит исключительно частный характер. Она никак не отразится на российском шоу-бизнесе.