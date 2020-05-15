Фадеев назвал российских рэперов «зашкваром»

Он считает, что то, как себя позиционируют российские рэп-исполнители, это «зашквар». «Он ездит на дорогом автомобиле, а сам за улицу качает, это что — правда?» — уточнил Фадеев. Также он считает, что любого рэпера в стране можно купить за 200 тысяч долларов. «Все эти рэперы превратятся в гномов. Те, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу», — считает продюсер.

Ранее стало известно, что 38-летний сооснователь и коммерческий директор Black Star Вальтер Чассем заявил в полицию о краже 265 тысяч рублей. По словам Чассема, ему написал незнакомый мужчина с предложением пройти верификацию в Instagram и получить синюю галочку. Он рассказал, что это стоит 265 тысяч рублей. Чассем не заподозрил подвоха и перевел деньги. После того, как значок верификации у него так и не появился, он решил обратиться в полицию. Правоохранители начали проверку и поиски мошенника.