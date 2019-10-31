  • Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей

    31 октября 2019, 22:04

    Александра Каширина

    По словам известного продюсера Максима Фадеева, его лейбл потерял за последние пять лет 16 миллионов рублей на певице Наргиз Закировой, с которой он не хотел работать с из-за ее возраста и эпатажного образа, сообщил сайт Life.
    Фадеев назвал Наргиз караоке-певицей

    Продюсер поделился некоторыми подробностями конфликтов с артистами, с которыми его компания MALFA разорвала контракт. По его словам, Фадеев намерен бороться за права на песни Наргиз.

    Он сказал, что она всегда была караоке-певицей, которая пела в ресторанах. «Я постарался сделать ей репертуар. То есть сделать ее личностью с репертуаром. И ей все это нравилось», — заявил Фадеев.

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    При этом сказал, что у него нет никаких обид к певице. При этом он назвал ее заявления «обычным дешевым хайпом», а все выпады его бывших артистов связал с релизами песен.

    Фадеев объяснил, что лейбл MALFA ждет переформатирование. Компания будет сотрудничать с людьми, которые не просто умеют петь, а являются творцами своего дела. Лейбл будет существовать только на международном уровне.

    Как сообщалось ранее, Максим Фадеев разорвал контракты со всеми своими артистами, предоставив права на их песни в безвозмездное пользование артистов, кроме двух, с которыми компании не удалось договориться.