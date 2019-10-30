Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Компания MALFA, которой руководит продюсер Максим Фадеев, прекратила сотрудничество с артистами лейбла. Исключений ни для кого сделано не было.

Фадеев опубликовал запись официального заявления на канале MALFA на YouTube.

«Компания MALFA расторгла контракты со всеми артистами лейбла. Без исключения», — подчеркнул продюсер. Он уточнил, что весь контент MALFA отдала в безвозмездное пользование артистов. За исключением двух — с ними идут судебные споры.

Фадеев напомнил, что компания существует много лет, но впервые претерпевает кардинальные изменения. Из-за ее «невероятных объемов и размеров» MALFA стало «практически невозможно контролировать», признался продюсер. Теперь ее хотят реструктуризовать и сменить «внутренний посыл».

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«Это будет маленькая компания, очень емкая, с ограниченным входом, очень дорогая, абсолютно эксклюзивная. Мы не можем предлагать большое количество артистов — одного-двух в год. <…> Компания будет настроена на очень четкую, внятную работу. Мы сможем сосредоточиться лучше и выдавать лучший продукт, чем у нас был», — пояснил Максим Фадеев.

Всем артистам, с которыми лейбл расторг контракты, он пожелал всего самого хорошего, в том числе найти себя. «А мы пойдем дальше. Всех благ», — заключил Фадеев.