Фадеев катался на самокате и получил травмы

Продюсер Максим Фадеев упал во время катания на электросамокате в подмосковном загородном доме. Врачи заподозрили у него переломы ребер и ушибы. Сам Фадеев рассказал, что испытывает теперь проблемы с дыханием.

По данным сетевого издания Super, Фадеев вечером 30 сентября катался на электросамокате в загородном поселке в Подмосковье. В какой-то момент продюсер упал, после чего пришлось вызывать скорую. Приехавшие врачи заподозрили ушиб грудной клетки с переломом ребер. В итоге Фадееву сказали соблюдать постельный режим.

По словам продюсера, после падения ему стало трудно разговаривать и дышать. Он отметил, что упал с электросамоката на большой скорости. Самокат он купил весной и ездил на нем по территории своего частного дома.

Летом Фадеев рассказывал подписчикам в Instagram, что начал заниматься бегом после того, как похудел на 70 килограммов. Всего продюсеру удалось сбросить 100 килограммов лишнего веса, пишет «Газета.ru». Продюсер Иосиф Пригожин даже заявил, что успех коллеги смотивировал его заняться спортом.