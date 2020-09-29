Пригожин похвастался растяжкой своей жены

Ролик был снят Пригожиным. Артистка в спортзале делала растяжку и в этот момент пришел ее муж.

«Девочка моя занимается спортом, молодец! Пришел — как в школу за ребенком», — сказал продюсер в видеоролике.

Он был опубликован на странице певицы. Судя по хэштегам, пара сейчас находится в Челябинске. Валерия даже во время отдыха не забывает о спорте.

Когда Пригожин зашел в зал, где бодро тянулась у станка Валерия, он стал играть роль ее «отца».

«А меня сегодня папа с секции забирает», — подписала видео певица.

Отметим, что Валерия правильно питается, каждый день занимается спортом. Исполнительница не делала никаких пластических операций, отказалась от инъекций ботулотоксином.

В комментарии поклонники восхитились стройным телом знаменитости.