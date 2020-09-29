29 сентября 2020, 14:17
Пригожин похвастался растяжкой своей жены
Иосиф Пригожин, российский продюсер, снял на видео, как его жена, певица Валерия, занимается спортом. В кадре она делает растяжку. Ролик опубликован на странице исполнительницы в соцсети. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Ролик был снят Пригожиным. Артистка в спортзале делала растяжку и в этот момент пришел ее муж.
«Девочка моя занимается спортом, молодец! Пришел — как в школу за ребенком», — сказал продюсер в видеоролике.
Он был опубликован на странице певицы. Судя по хэштегам, пара сейчас находится в Челябинске. Валерия даже во время отдыха не забывает о спорте.
Когда Пригожин зашел в зал, где бодро тянулась у станка Валерия, он стал играть роль ее «отца».
«А меня сегодня папа с секции забирает», — подписала видео певица.
Отметим, что Валерия правильно питается, каждый день занимается спортом. Исполнительница не делала никаких пластических операций, отказалась от инъекций ботулотоксином.
В комментарии поклонники восхитились стройным телом знаменитости.