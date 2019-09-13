Facebook извинился перед Симоньян за блокировку

В компании Facebook признали ошибочной блокировку аккаунта главного редактора МИА «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян. Ей также были принесены извинения.

Об этом сообщил Telegram-канал RT.

В соцсети заявили, что если какой-то контент нарушает нормы сообщества, он удаляется. За повторное нарушение — блокируется аккаунт.

«Однако если мы видим, что допустили ошибку, мы восстанавливаем удаленный контент и извиняемся за допущенную ошибку — как в данном случае», — сообщили в Facebook.

«То-то радость в доме!» — ответила Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Аккаунт Симоньян в соцсети был заблокирован 12 сентября на три дня «за нарушение стандартов сообщества». Канал направил в Facebook запрос. Сама главный редактор связала блокировку с цензурой.

Она подчеркнула, что в России сейчас без препятствий практикуется американская цензура. Молодые люди, живущие в соцсетях, уже считают это нормой. Те, кто постарше, не понимают, что происходит. А ей остается только грустить.