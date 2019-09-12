Симоньян заблокировали на Facebook

Facebook заблокировал аккаунт главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Она решила воспользоваться паузой и помечтать о свободном интернете.

«Меня забанили на Facebook. За что, почему — выясняем. А я пока помедитирую о свободном интернете, свободе слова и вот этом всем», — написала Симоньян в Telegram.

Симоньян получила сообщение о том, что ее аккаунт заблокирован на три дня «за нарушение стандартов сообщества». В это время она не может ничего выкладывать на своей странице. В сообщении также указывается, что если она вновь нарушит стандарты Facebook, ее аккаунт заблокируют на семь дней. При новых прецедентах и этот срок могут увеличить.

«Что могло вызвать бан, не понимаем. Написали в Facebook запрос. А вы говорите, цензура», — отметили в RT.

Роскомнадзор увидел двойные стандарты в политической рекламе на Facebook Подробнее

В комментарии РИА «Новости» Симоньян связала блокировку с американской цензурой. По словам журналистки, ей грустно из-за такого положения вещей.

Среди последних публикаций Симоньян пост об ошибке газеты The New York Times, написавшей, что самолеты «нацелились» на башни-близнецы 11 сентября. До этого она выложила видео из машины и ссылку на интервью с Маратом Сафиным.