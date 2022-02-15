Евгения Брик незадолго до смерти рассказала, что для нее значит любовь

Незадолго до своей смерти российская актриса Евгения Брик рассказала в интервью известному изданию, что для нее значит любовь. Артистка отметила, что это чувство выражается у нее через прикосновения к близким людям, написало ИА Nation News.

«Любовь, как говорил мой преподаватель Олег Павлович Табаков — это желание касаться. Когда мне было 16 лет, мы со студентами слушали это и не понимали. А сейчас с возрастом я очень хорошо понимаю эту фразу. Я касаюсь свою дочь миллион раз за секунду, ее даже начинает это раздражать. Я трогаю ее волосы, я постоянно хочу коснуться Валеры, я прихожу к нему на площадку. Это при том, что на публике я не люблю выражать чувства», — сообщила актриса.

Она с детства привыкла к тому, что родные выражали свою любовь к ней через прикосновения. Так она описывала свои отношения с родителями, а также с бабушкой и дедушкой.

Евгения Брик скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет. Она была замужем за кинорежиссером Валерием Тодоровским. У нее осталась дочь Зоя.