Криминал 06 марта 2024, 19:49 Актрисе Искандер утвердили обвинение по делу о наркотиках, ей грозит до 25 лет колонии Baza: прокуратура утвердила обвинение для Рамили Хисамовой по делу о наркотиках РИА «Новости»

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Прокуратура утвердила обвинение для заслуженной артистки России Рамили Хисамовой (Искандер). Она попыталась наладить сбыт наркотиков, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным следствия, в начале прошлого года Рамиля Хисамова и ее знакомый из Пензы решили открыть интернет-магазин по торговле запрещенными веществами.

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Хисамова закупила крупную партию мефедрона, общий вес которой составил 2,6 килограмма. Забрав наркотик из тайника, актриса отсыпала 300 граммов и передала партию приятелю, чтобы он отвез ее в Пензу. Остальную часть мефедрона она хранила у себя, отметили авторы статьи.

Хисамову и двух ее сообщников задержали в конце года. В доме актрисы в поселке Марушкинское во время обысков нашли амфетамин, кокаин и 1966 граммов мефедрона.

Актрисе грозит до 25 лет колонии.

Ранее Рамиля Искандер согласилась сотрудничать со следствием. Это позволило выделить ее дело в отдельное производство.