01 апреля 2024, 11:40
«Это зависть». Тарасов прокомментировал слухи об изменах жене
Футболист Дмитрий Тарасов опроверг слухи об изменах жене Анастасии Костенко
Футболист Дмитрий Тарасов опроверг слухи об изменах жене, модели Анастасии Костенко. Свое мнение он высказал на семейном YouTube-канале.
Тарасов предположил, что виной сплетен стала человеческая зависть.
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«Я думаю, что это зависть, ведь когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить. Люди начинают писать им негатив. Для меня самое смешное то, что когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм», — рассказал спортсмен.
Анастасия Костенко подтвердила супружескую верность мужа. Модель рассказала, что Тарасов не вернулся домой ночевать лишь однажды — из-за подготовки команды.
Свадьба Тарасова и Костенко состоялась в 2018 году. За время их брака пара стала родителями четырех детей.
Недавно родившая четвертого ребенка модель попала в больницу. В ее личном блоге появилась фотография из больницы с катетером на руке.
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