Знаменитости 01 апреля 2024, 11:40 «Это зависть». Тарасов прокомментировал слухи об изменах жене Футболист Дмитрий Тарасов опроверг слухи об изменах жене Анастасии Костенко РИА «Новости»

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Футболист Дмитрий Тарасов опроверг слухи об изменах жене, модели Анастасии Костенко. Свое мнение он высказал на семейном YouTube-канале.

Тарасов предположил, что виной сплетен стала человеческая зависть.

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«Я думаю, что это зависть, ведь когда человек чего-то добивается, за ним начинают следить. Люди начинают писать им негатив. Для меня самое смешное то, что когда я нахожусь дома, кто-то пишет Насте, мол, Дима гуляет с тремя девушками модельной внешности. А в это время мы лежим дома и смотрим фильм», — рассказал спортсмен.

Анастасия Костенко подтвердила супружескую верность мужа. Модель рассказала, что Тарасов не вернулся домой ночевать лишь однажды — из-за подготовки команды.

Свадьба Тарасова и Костенко состоялась в 2018 году. За время их брака пара стала родителями четырех детей.

Недавно родившая четвертого ребенка модель попала в больницу. В ее личном блоге появилась фотография из больницы с катетером на руке.