Происшествия 22 марта 2024, 13:08 «Не берегла себя». Модель Анастасия Костенко попала в больницу после родов Родившая четвертого ребенка модель Анастасия Костенко попала в больницу РИА «Новости»

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Модель, супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко попала в больницу вскоре после четвертых родов. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях.

«Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя», — самокритично заявила модель.

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В ее личном блоге появилась фотография из больницы с катетером на руке. Конкретный диагноз Костенко не назвала.

Она сообщила, что находится на лечении в той же больнице, где недавно родила сына, и отметила внимательное и заботливое отношение персонала к пациентам.

Со стороны мужа Анастасии, футболиста Дмитрия Тарасова, комментариев касательно госпитализации супруги не поступало.

Бывшая жена Тарасова Ольга Бузова откровенно рассказала о своем состоянии в соцсетях. Звезда заявила, что не смогла выспаться и плохо себя чувствует. Поклонники предположили, что ее расстроила новость о рождении сына у Тарасова. У самой Бузовой детей пока нет.