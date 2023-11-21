Знаменитости 21 ноября 2023, 20:16 «Это зависимость». Походу Пугачевой в монастырь нашли объяснение Психолог Бартон заподозрил новую зависимость Пугачевой после ее переезда на Кипр

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Появление певицы Аллы Пугачевой в монастыре на Кипре связано с ее новой зависимостью. Многие люди предпочитают посещают святые места ради получения эмоций, заявил «Московскому комсомольцу» психолог Марк Бартон.

«Возникает зависимость и потребность бывать чаще там (в монастырях. — прим. ред.), где твои взгляды и интересы учитываются», — объяснил специалист.

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Бартон уточнил, что таким образом исполнительница пытается приобрести равновесие, спокойствие и научиться управлять своими эмоциями. Когда певица посещает святое место, то чувствует себя объективной частью общества. В этот момент у Пугачевой вырабатывается окситоцин. В результате возникает зависимость от походов в церкви.

Психолог также намекнул на еще одну зависимость 74-летней артистки. Он обратил внимание, что во время последнего приезда в Россию она тщательно старалась скрыть следы естественного старения.

«Я даже свою бабушку вспоминаю, которой было 80 лет, а она губки подкрашивала, чтобы сходить на рынок за молоком. Алла Борисовна — не исключение», — отметил эксперт.

Ранее бывший гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что появление певицы в монастыре на Кипре связано с ее духовными устоями.