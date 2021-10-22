«Это от небольшого ума». Актер Башаров объяснил жалобы женщин на рукоприкладство
Актер Башаров: женщины рассказывают о рукоприкладстве от небольшого ума
Актер Марат Башаров высказал мнение, что женщины публично рассказывают о том, как подвергались избиениями, от небольшого ума. Артист заявил об этом в интервью YouTube-каналу Super.
По мнению Башарова, женщины рассказывают на ток-шоу о рукоприкладстве только потому, что за участие в таких передачах им платят деньги.
«А какая еще причина? Ну, сделать мне, наверное, хуже», — предположил он.
Башаров предположил, что женщинам просто хочется заявить на всю страну, что они его любили, а он с ними так плохо поступил.
«Это от боли, от обиды, от безысходности и от небольшого ума», — высказался актер.
Он добавил, что речь идет не о его бывших женах, а о каких-то других женщинах. Башаров отметил, что все его супруги, которых он бил, «были очень умными». И с ними у него до сих пор прекрасные отношения. Актер признался, что хотел бы, чтобы они к нему вернулись. Он напомнил, что является мусульманином и религия позволяет ему жить с несколькими женщинами сразу.
Башаров при этом сказал, что не замалчивает тему домашнего насилия.
«Дал пощечину на кухне — и это избиение? Видимо, у вас в глазах это видится так», — сказал он.
Ранее Башаров рассказал, почему избил свою бывшую жену Екатерину Архарову.