28 марта 2024, 23:18
«Это не соревнование». Лазарев призвал не меряться размерами помощи пострадавшим в «Крокусе»
Лазарев: помощь пострадавшим в «Крокусе» — это не соревнование
Певец Сергей Лазарев призвал не устраивать соревнование из помощи пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова привело издание News.ru.
«Это не соревнование, кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает. Кто как может, кто как чувствует — тот так и существует», — заявил исполнитель.
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По словам Лазарева, в этом вопросе медийные лица могут оказаться в непростом положении. Если будешь рассказывать о своей помощи, то могут обвинить в самопиаре. Если помогаешь молча — уличат в безразличии. Лазарев призвал просто чаще делать добрые дела, что они входили в привычку и становились хорошей традицией.
Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая посетителей и сотрудников. После этого они подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека.
Сергей Лазарев
Теракт в «Крокусе»
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