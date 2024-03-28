Знаменитости 28 марта 2024, 23:18 «Это не соревнование». Лазарев призвал не меряться размерами помощи пострадавшим в «Крокусе» Лазарев: помощь пострадавшим в «Крокусе» — это не соревнование РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певец Сергей Лазарев призвал не устраивать соревнование из помощи пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова привело издание News.ru.

«Это не соревнование, кто как скорбит, кто как переводит, кто как поддерживает. Кто как может, кто как чувствует — тот так и существует», — заявил исполнитель.

Реклама

По словам Лазарева, в этом вопросе медийные лица могут оказаться в непростом положении. Если будешь рассказывать о своей помощи, то могут обвинить в самопиаре. Если помогаешь молча — уличат в безразличии. Лазарев призвал просто чаще делать добрые дела, что они входили в привычку и становились хорошей традицией.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с автоматами ворвались в концертный зал, расстреливая посетителей и сотрудников. После этого они подожгли здание. В результате теракта погибли 143 человека.