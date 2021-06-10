«Это моя вина»: Пригожин извинился за появление Бузовой во МХАТе

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что роль, которую Ольга Бузова исполнит в спектакле во МХАТе имени Горького, изначально предлагали его супруге, певице Валерии. Пригожин извинился и назвал своей виной появление телеведущей на сцене МХАТа.

«Друзья, простите меня, это моя вина, что Бузова во МХАТе. Это я не смог найти сроки и не перенес запланированные мероприятия Валерии, для того чтобы она могла принять предложения театра участвовать в этом спектакле», — написал Пригожин на своей странице в Instagram.

Пригожин отметил, что вообще все, что сегодня происходит в индустрии, «словами не описать». «Вот уже и до театра докатилась эта разрушительная волна», посетовал продюсер.

«Великие ушедшие актеры точно переворачиваются в гробу», — написал Пригожин.

При этом продюсер похвалил Бузову и заявил, что «ее уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать». А вот политика легендарного театра, по его словам, вызывает много вопросов.

В беседе с Пятым каналом Пригожин заступился за молодых актеров и раскрыл, что ему не нравится то, что знаменитостей приглашают на театральную сцену ради хайпа.

Певица Ольга Бузова спела на репетиции. Аудиозапись с шестой сцены МХАТа опубликовал в Telegram телеведущий Владимир Соловьев. Пение Бузовой не понравилось и пользователям, которые уже успели оставить множество едких комментариев. Некоторые даже призвали не ходить на спектакль с участие Бузовой и таким образом проявить уважение к себе.