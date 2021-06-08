Бузова спела на сцене МХАТа во время репетиции

Певица Ольга Бузова, которую пригласили играть в спектакле Московского художественного академического театра имени Горького, спела на репетиции. Аудиозапись с шестой сцены МХАТа опубликовал в Telegram телеведущий Владимир Соловьев.

«Осторожно — „расслышать“ не получится!» — подписал прикрепленный файл журналист.

Пение Бузовой не понравилось и пользователям, которые уже успели оставить множество едких комментариев.

«Те самые „звуки ада“», «надо на будильник поставить», «ноты живут отдельно» — этими и другими фразами в Сети выразили недовольство голосовыми данными певицы.

«Можно как угодно шутить, но это позорище. Позор тем, кто будет слушать. Позор тем, кто принял это решение. И, я не понимаю, она действительно дурочка, если не понимает, что это кошмар, кошачий вой, а не пение?» — задались вопросом подписчики.

Некоторые призвали не ходить на спектакль с участие Бузовой и таким образом проявить уважение к себе.

Худрук театра Эдуард Бояков ранее заявил, что певицу пригласили играть в спектакле из-за необходимости «уорхоловского образа».