Знаменитости 01 января 2024, 03:51 «Это мой Крым». Рэпер исполнил песню на украинском языке в эфире Первого канала Украинский рэпер Апачев спел композицию «Пливе кача» в эфире Первого канала РИА «Новости»

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Рэпер Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил композицию на украинском языке. Музыкант выступил вместе с певицей Дарьей Фрей, они спели трек «Пливе кача», что в переводе на русский значит — плывет утка.

«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. <…> Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — такие строчки есть в тексте композиции.

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В этой песне лирический герой осуждающе относится к действиям украинских военных.

Еще зрители могли услышать на Первом канале новую совместную песню вокалиста Филиппа Киркорова, певицы Люси Чеботиной и шансонье Михаила Шуфутинского. Однако композиция так и не прозвучала в новогоднем шоу, потому что поп-короля убрали из программы Нового года по ТВ.

Причиной бойкота Киркорову стало его посещение «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал минимум одежды у гостей.