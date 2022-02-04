Клип на песню «Шмарофон» группировки «Ленинград» раскрывает личность телеведущей и журналистки Ксении Собчак при помощи приемов, которые она же использует. Об этом написал автор песни Сергей Шнуров на своей странице в Instagram.

Он пояснил, что Собчак позиционирует себя как «нравственный камертон», оценивая, унижая и оскорбляя других людей. Шнуров отметил, что его раздражает подобное поведение «инфодворян».

«Пользуясь ее же „журналистскими“ приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям», — написал Шнуров.

Он признал, что действовал за гранью дозволенного, но полностью использовал манеру общения Собчак, чтобы поговорить с ней на ее же языке. В качестве примера он напомнил, как журналистка залезла в прикроватную тумбочку балерины Волочковой, вырвала телефон у певицы Успенской, задала неудобный вопрос актрисе Хаматовой.

«Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что это правда мерзко», — добавил Шнуров.

Музыкант подчеркнул, что даже в публичном ответе Собчак на клип он увидел «манерное притворство, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство».

«Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разные стороны баррикад», — подытожил артист.

В тексте песни «Шмарофон», которую на этой неделе выпустил «Ленинград», упоминается смертельное ДТП с участием Собчак, а также ставится под сомнение, что отцом ее сына был артист Максим Виторган.

Телеведущая в своем комментарии призвала Шнурова снова начать употреблять алкоголь, а не кефир, чтобы вернуть остроту своим произведениям.

Как напомнила «Газета.ru», стычка Собчак и Шнурова началась после того, как лидер «Ленинграда» развелся с женой Матильдой. Журналистка тогда пыталась уговорить музыканта не бросать супругу. После все перешло в Instagram, где артист и телеведущая устроили стихотворный батл, который продолжался почти до 2020 года.