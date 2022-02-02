Собчак призвала Шнурова снова пить алкоголь после клипа «Шмарофон»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров растерял весь свой запал после того, как бросил употреблять алкоголь. Так отреагировала на новый клип коллектива на песню «Шмарофон» журналист и телеведущая Ксения Собчак. Пост и отрывок из клипа она опубликовала на своей странице в Instagram.

Новую песню Сергей Шнуров посвятил Ксении Собчак, узнав о ее желании создавать собственные марафоны после выпуска программы об инфоцыганах. Песню исполнила вокалистка «Ленинграда» Зоя (настоящее имя Ксения Руденко).

В тексте телеведущую сравнили со старой лошадью, которая прожила бурную жизнь и превратилась в клячу, учащую всех жить. Автор текста напомнил о слухах, что ребенка Собчак родила не от бывшего мужа Максима Виторгана, а также припомнил скандальную аварию в Сочи.

«Ушли инфоцыгане. Пришли инфоэлиты», — поется в песне.

В своем посте Собчак отметила, что алкоголизм на деле ужасен, но в некоторых людях он способен пробудить талант, который ушел из жизни вместе со спиртным. Так, по мнению Собчак, произошло с Сергеем Шнуровым.

«Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом что сморщенная жопа, текстами уровня „аншлаг-аншлаг“, и клипами, на которые жена денег не дает», — написала Собчак.

Она призвала музыканта вернуться к старой жизни, чтобы снова делать крутые песни, которые понравятся всем.

«Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо», — добавила Собчак. Она подчеркнула, что этот пост Шнуров может считать «копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу».

Ксения Собчак и Сергей Шнуров устроили стихотворный баттл в Instagram еще в 2019 году. Он продолжался почти год. В какой-то момент музыкант обвинил телеведущую, что ответы на его посты пишет не она, а ее муж, режиссер Константин Богомолов. Собчак в ответ выпустила свое произведение, в котором поклялась «лабутенами и отчизной», что муж для нее не писал стихов.