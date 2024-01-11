Эксклюзив 11 января 2024, 14:09 «Это был тандем». Актер Коршунов рассказал о дружбе семьями с Соломиным Актер Коршунов: Соломин жил и трудился на благо театра РИА «Новости»

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Актер и режиссер театра и кино Александр Коршунов рассказал «360», что народный артист СССР Юрий Соломин был близким для его семьи человеком. С ним дружил отец, Виктор Коршунов.

«Только что буквально узнал [о смерти Соломина]. Действительно великий человек, великий деятель нашего театра, актер потрясающий, колоссального обаяния. Его всегда будут помнить», — отметил собеседник «360».

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Александр Коршунов добавил, что Юрий Соломин всю жизнь посвятил Малому театру, «безумно любил» его и понимал его «колоссальное значение в русской культуре».

«И ради этого он жил и трудился — на благо Малого театра и русского театра вообще. Это человек очень близкий нашей семье, они очень дружили с моим отцом, они вместе работали: Юрий Мефодьевич был художественными руководителем Малого театра, отец — гендиректором, это был такой тандем», — вспомнил Александр Коршунов.

Он подчеркнул, что и сам неоднократно общался с Соломиным.

«Благодарен ему за помощь в актерских и режиссерских работах, когда он мне поверил в каких-то случаях и доверил спектакли и постановки <…> Он замечательный педагог, у него учился мой сын. Я работал и работаю с многими его прекрасными учениками», — рассказал Коршунов.

Смерть Юрия Соломина станет огромной утратой для всех его почитателей, подытожил актер.

Соломина не стало на 89-м году жизни.