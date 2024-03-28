Знаменитости 28 марта 2024, 18:02 «Это был пинок под зад». Светлаков рассказал об уходе из «Уральских пельменей» Светлаков заявил, что ушел из команды КВН «Уральские пельмени» из-за конфликта Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Актер, юморист и бывший участник КВН Сергей Светлаков поделился причинами своего ухода из команды «Уральские пельмени» в 2009 году. Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.

Светлаков сообщил, что причиной его ухода из знаменитой команды стал конфликт с одним из участников проекта.

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«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», — поделился юморист.

Он уточнил, что в настоящее время обидчик комика уже не является членом коллектива. При этом остальные участники команды возражали против того, чтобы Светлаков покидал их.

Шоумен также рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой. По словам юмориста, он пообещал певице не распространяться на тему их взаимоотношений.