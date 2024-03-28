28 марта 2024, 18:02
«Это был пинок под зад». Светлаков рассказал об уходе из «Уральских пельменей»
Светлаков заявил, что ушел из команды КВН «Уральские пельмени» из-за конфликта
Актер, юморист и бывший участник КВН Сергей Светлаков поделился причинами своего ухода из команды «Уральские пельмени» в 2009 году. Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.
Светлаков сообщил, что причиной его ухода из знаменитой команды стал конфликт с одним из участников проекта.
Реклама
«Это был мне пинок под зад, что я из себя ничего не представляю и не могу. Мне это сказано было в лицо», — поделился юморист.
Он уточнил, что в настоящее время обидчик комика уже не является членом коллектива. При этом остальные участники команды возражали против того, чтобы Светлаков покидал их.
Шоумен также рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой. По словам юмориста, он пообещал певице не распространяться на тему их взаимоотношений.
Интервью
Актеры
Реклама
Реклама