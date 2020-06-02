Клип Little Big для Евровидения возглавил топ конкурсных видео в мае

Первое место занял российский клип Little Big на песню Uno.

Ранее ролик Uno набрал более 100 миллионов просмотров на официальном канале песенного конкурса Евровидение-2020. Организаторы отметили, что клип стал самым быстро набирающим популярность за всю историю канала. Они поздравили российскую группу с успехом и сообщили, что рубеж в 100 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса до этого момента пересекали только один раз.

Также группа рассказала на своей официальной странице в Instagram о том, что их клип на на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart. Музыкальный клип об ограблении казино занял пятое место в рейтинге самых просматриваемых видео в мире на YouTube. За десять дней после публикации клип Hypnodancer набрал более 33 миллионов просмотров.