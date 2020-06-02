    02 июня 2020, 15:32

    Клип Little Big для Евровидения возглавил топ конкурсных видео в мае

    Дарья Морозова

    Организаторы конкурса Евровидение составили рейтинг самых просматриваемых клипов на песни для конкурса за май. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на сайт конкурса.
    Клип Little Big для Евровидения возглавил топ конкурсных видео в мае

    Первое место занял российский клип Little Big на песню Uno.

    Ранее ролик Uno набрал более 100 миллионов просмотров на официальном канале песенного конкурса Евровидение-2020. Организаторы отметили, что клип стал самым быстро набирающим популярность за всю историю канала. Они поздравили российскую группу с успехом и сообщили, что рубеж в 100 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса до этого момента пересекали только один раз.

    Также группа рассказала на своей официальной странице в Instagram о том, что их клип на на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart. Музыкальный клип об ограблении казино занял пятое место в рейтинге самых просматриваемых видео в мире на YouTube. За десять дней после публикации клип Hypnodancer набрал более 33 миллионов просмотров.