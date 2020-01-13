Лариса Гузеева решила оставить все имущество в наследство детям

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что оставила все свое имущество и деньги в завещании детям. По ее словам, наследство достанется детям, даже если она заведет новый роман.

«Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или в доме престарелых. Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила», — сказала актриса и телеведущая в ходе передачи «Давай поженимся!».

Гузеева заявила, что, если из-за детей окажется на помойке, будет на этой помойке «отмаливать» грехи.

Актриса также заметила, что может еще найти молодого мужа, но даже в этом случае она пообещала не менять свое решение и оставить все имущество детям.

Ларисе Гузеевой 60 лет, она является заслуженной артисткой России. С 2008 года ведет телепередачу на Первом канале «Давай поженимся!». У актрисы есть сын Георгий и дочь Ольга. Сейчас Гузеева замужем за президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым, это ее третий брак.