Лариса Гузеева решила оставить все имущество в наследство детям
«Я все переписала на детей. Меня пугают, стращают, говорят, что дети неблагодарные, что можно потом закончить свою жизнь в коробке из-под апельсинов или в доме престарелых. Если так случится со мной, значит я своей жизнью заслужила», — сказала актриса и телеведущая в ходе передачи «Давай поженимся!».
Гузеева заявила, что, если из-за детей окажется на помойке, будет на этой помойке «отмаливать» грехи.
Актриса также заметила, что может еще найти молодого мужа, но даже в этом случае она пообещала не менять свое решение и оставить все имущество детям.
Ларисе Гузеевой 60 лет, она является заслуженной артисткой России. С 2008 года ведет телепередачу на Первом канале «Давай поженимся!». У актрисы есть сын Георгий и дочь Ольга. Сейчас Гузеева замужем за президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым, это ее третий брак.