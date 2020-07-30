«Если не возьмут, народ поднимет бунт»: Ивлеева рассказала о шансах вернуться в шоу «Орел и решка»

Телеведущая Анастасия Ивлеева ушла из шоу «Орел и решка». Фанаты решили вернуть ее в программу и завалили аккаунт телеканала «Пятница!» в Instagram сотнями тысяч комментариев. Блогер заявила, что благодаря активности подписчиков такая возможность есть.

Поклонников Ивлеева поблагодарила в своем Telegram-канале, записав аудиосообщение. Телеведущая призналась, что из-за ситуации ей пришлось максимально быстро пересмотреть съемочные планы. Но четкого ответа от руководства телеканала «Пятница!» и «Орла и решки» пока нет.

«Они еще думают и принимают решение. У людей были свои планы, и тут ворвались мы и атаковали аккаунт #Настюшкуврешку. <…> Я сама в ожидании. 80%, что меня возьмут в сезон. Ну как тут? Если не возьмут, народ поднимет бунт, а никому бунт не нужен», — сказала Ивлеева.

Блогер пообещала сообщить, когда поступит официальное заявление о возвращении ее в программу.

Все началось с шутки Ивлеевой на вопрос от фанатов, вернется ли она когда-нибудь в шоу «Орел и решка». Телеведущая заявила, что появится в кадре снова, если под постом телеканала в Instagram наберется 500 тысяч комментариев, помеченных хэштегом #Настюшкуврешку.