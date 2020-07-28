Фанаты Ивлеевой оставили полмиллиона комментариев, чтобы вернуть ее в «Орла и решку»

Фанаты телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой оставили более 500 тысяч комментариев под постом в Instagram. Они сделали это, чтобы добиться ее возвращения в шоу «Орел и решка».

Об этом рассказала сама Анастасия Ивлеева. Телеведущая отметила, что в одной из недавних трансляций в Stories фанаты спросили, вернется ли она когда-нибудь в шоу «Орел и решка». В ответ на это Ивлеева в шутку сказала, что снова станет вести программу, если под постом в Instagram телеканала «Пятница!» наберется 500 тысяч комментариев.

При этом пользователи должны были оставить не обычные комментарии, а специальный хэштэг #Настюшкуврешку. Если пост наберет нужное число откликов, Ивлеева обещала, что вернется в шоу на сезон.

«Ахахах, ребята, это полный амасеведж! Вы просто самые настоящие бандюганы! Мы ворвались сегодня на аккаунт @fridaytv и взбодрили его тааааак, что, по ходу, вернули меня на Решку!», — написала Анастасия в своем после после того, как увидела количество комментариев.

Она выложила скриншот, на котором видно, что пост набрал почти 507,5 тысячи откликов. Однако фанаты телеведущей на этом не остановились и продолжают оставлять комментарии — на момент публикации новости их было уже почти 645 тысяч.

Когда предыдущий пост в аккаунте телеканала «Пятница!» менее чем за сутки набрал более 500 комментариев, там появился еще один — с фрагментом одного из выпусков шоу «Орел и решка» с участием Ивлеевой.

«Вот это мы попали, ребята!» — написано под постом.