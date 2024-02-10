Знаменитости 10 февраля 2024, 03:48 «Еще один человечек». Пугачева рассказала о беременности Булановой Певец Рогожин заявил, что Пугачева из вредности раскрыла беременность Булановой РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева в свое время не могла смириться со стремительной славой коллеги по цеху Татьяны Булановой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Друг Булановой певец Сергей Рогожин рассказал, как однажды Пугачева специально рассказала о беременности исполнительницы хита «Мой ненаглядный», хотя знала, что это секрет.

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«При большом стечении народа Таня спела песню, Пугачева вышла на сцену, и на весь зал она говорит: „А вы знаете, нас-то здесь сейчас стоит не двое, а трое, еще один человечек вот здесь, в животике“», — рассказал Рогожин.

По его словам, после своего высказывания Пугачева потрогала певицу за живот. Для Булановой это был очень неловкий момент.

Ранее Татьяна Буланова призналась, что готова родить в 54 года. Летом 2023 года она вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Мужчина младше ее на 19 лет.