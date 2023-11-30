Знаменитости 30 ноября 2023, 12:39 Певица Татьяна Буланова призналась, что готова родить в 54 года

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Звезда 90-х Татьяна Буланова, которая летом вышла замуж за 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева, призналась, что готова родить ребенка в свои 54 года. Об этом написал сайт kp.ru.

От двух предыдущих браков артистка имеет двух сыновей. Во время программы «Судьба человека» Буланова рассказала, что они с Валерием мечтают о двойне.

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«В идеале и мальчика, и девочку хотим. Мне бы для разнообразия девочку хотелось. Валера хочет сына, чтобы он стал спортсменом. У него свои уже планы есть», — сказала певица.