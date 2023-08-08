Эксклюзив 08 августа 2023, 18:40 «Эпоха видео — это на 80% Леонид». Гоблин назвал голос Володарского крайне запоминающимся Блогер Дмитрий Пучков: у Володарского были крайне запоминающиеся голос и интонации YouTube

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Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, выразил сожаление в связи со смертью легендарного переводчика Леонида Володарского. В беседе с «360» он назвал его чрезвычайно трудоспособным, а голос артиста запоминающимся.

«Естественно, фильмы в переводе Леонида смотрел. Леонид был чрезвычайно трудоспособен. По его словам, перевел шесть тысяч фильмов. Я не знаю, не измерял, но крайне запоминающийся голос, интонации и всякое такое. В общем-то, если вспоминать про эпоху видео, то это практически 80% был Леонид. <…> В общем, очень-очень жаль», — сказал Гоблин.

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Володарский скончался сегодня, 8 августа, на 74-м году жизни. По словам его супруги, он долгое время болел. По данным Telegram-канала Baza, перед смертью у него обнаружили воспаление легких.

Церемония прощания с переводчиком состоится 11 августа в ЦКБ № 1 Управделами президента.