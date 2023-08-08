Культура 08 августа 2023, 17:16 Умер переводчик Леонид Володарский Переводчик и ведущий «Говорит Москва» Леонид Володарский умер на 74-м году жизни YouTube

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Советский и российский переводчик, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский умер на 74-м году жизни. Его супруга рассказала, что он скончался после продолжительной болезни.

Церемония прощания с Володарским состоится 11 августа в ЦКБ № 1 Управделами президента на улице Маршала Тимошенко, 25 в столице.

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Редакция радиостанции «Говорит Москва» выразила соболезнования родным и близким писателя. Его назвали великим и творческим человеком, который известен и как хороший человек, верный и любящий муж.

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Он работал синхронным переводчиком, озвучил множество зарубежных фильмов, появившихся в конце 1980-х и в 1990-х годах. Одним из первых перевел на русский язык произведения писателя Стивена Кинга, а также Джерома Сэлинджера.

В марте на 48-м году жизни скончался переводчик футбольного «Локомотива» Мурат Сасиев. Руководство «железнодорожников» выразило соболезнования в связи со смертью сотрудника. Его называли «душой команды за отзывчивость и доброту».